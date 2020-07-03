В субботу, 4 июля, кратковременные грозовые дожди накроют западные и северные регионы Украины. Местами ожидаются ливни. На остальной территории страны ожидается переменно облачная жаркая погода без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



В северных и центральных областях ночью прогнозируют +18-20 градусов, днем температура воздуха поднимется до + составит +28-35.

На западе Украины температура воздуха ночью опустится до +16-18 градусов, а днем прогреется до +23-26 градусов.

В восточной части ночью ожидается до +19-21, а днем придет жара до + 33-36 градусов.

В южных регионах страны ночью прогнозируют +20-22, а днем воздух раскалится до +33...+38 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что юг Украины ждут три дня 42-градусной жары.

Также мы сообщали, что спасатели сообщили о грозе, шквалах и ливнях на Западной Украине 3 июля.