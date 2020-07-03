Сегодня карантин ужесточили не только в Харькове, но и по всей Закарпатской области. Часть ограничений начнет действовать в регионе с завтрашнего дня.

Об этом в пятницу, 3 июля, заявил губернатор Закарпатской области Алексей Петров.

По его словам, карантин усилен из-за "стабильно напряженной ситуации с распространением Covid-19".

Так, с сегодняшнего дня на территории области заведениям общественного питания и развлекательным учреждениям запрещено работать после 22:00.

Начиная с субботы, 4 июля, в Закарпатской области будут действовать еще и такие ограничения:

Запрещается работа функционирование учреждений (помещений), которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий (свадеб, выпускных вечеров, поминальных мероприятий и т.п.)

(свадеб, выпускных вечеров, поминальных мероприятий и т.п.) Ограничивается проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов, других культовых сооружений. Богослужение можно проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий.

с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий. Запрещается работа вещевых рынков в Межгорском районе области

Стоит отметить, что за последние сутки в Закарпатской области было выявлено 80 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных в регионе выросло до 3 126.

Напомним, что Закарпатская область не может перейти на следующий этап ослабления карантина, так как регион не соответствует трем из четырех критериев Минздрава.