Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правоохранителям оценить действия сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР), которые изъяли военные приборы из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, поставив под угрозу боеготовность украинской ПВО.

Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, Владимир Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил, которые прямо влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства государства.

"Руководителям СБУ и ГБР – немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", – заявил президент.

Напомним, 2 июля в Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что следователи ГБР в ходе обысков изъяли из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях, СВЧ приборы (клистроны), являющиеся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Тогда в ВСУ заявили, что это выглядит, как спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности страны.

Сегодня стало известно, что в ГБР вернули все изъятое у зенитных ракетных бригад ВСУ оборудование. А тех сотрудников, которые были причастны к изъятию, отстранили от должностей на время служебного расследования.