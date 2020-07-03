Многострадальную Русалочку в гавани Копенгагена обозвали "расистской рыбой". Фото
На волне антирасистских выступлений в США и Западной Европе, а также борьбы с памятниками под горячую руку недовольных попала статуя Русалочки у входа в Копенгагенскую гавань. На ее постаменте в виде камня вандалы написали черной краской: "Расистская рыба".
Об этом сообщает издание The Guardian.
Акт вандализма запротоколировали прибывшие к символу датской столицы полицейские.
За 107 лет со дня водружения в гавани скульптура, созданная Эдвардом Эриксеном по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена, часто подвергалась нападениям: от активистов движения за демократию до ратующих против китобойного промысла.
Например, в январе на камне под бронзовой Русалочкой оставили надпись "Свободный Гонконг".
Также несчастную статую сносили с постамента, обезглавливали, отрубали ей руку и обливали ее краской.
По словам копенгагенской полиции, за последний инцидент пока никто не взял на себя ответственность.
"Мы считаем это вандализмом и начали расследование", - сказал представитель правоохранителей.
Накануне происшествия, в четверг, активисты Black Lives Matter обвинили датских чиновников в неспособности распознать расизм после заявления властей, что убийство черного человека двумя белыми не было расово мотивированным.
Как сообщала "Страна", в США от рук протестующих пострадали памятники Колумбу.
Дело дошло до того, что в Америке стали призывать сносить памятники и уничтожать фрески с белым Иисусом Христом.