Верховная Рада проголосовала во втором чтении за создание кандидатского резерва государственных служащий. Соответствующий проект закона поддержали 258 депутатов.

Данное решение приняли на заседании парламента в пятницу, 3 июля.

Данный закон предусматривает, что лица, набравшие высокие баллы во время конкурса на государственную службу, но не победили, будут вноситься в электронную базу. Так, у всех кандидатов будет собственный электронный кабинет. Через него специалистов автоматически будут приглашать к участию в конкурсах на другие должности, соответствующие их опыту и уровню образования.

Данные по указанным кандидатам будут храниться в резерве в течение года - с даты опубликования информации о победителе конкурса или об отсутствии такового.

При этом порядок ведения и применения данных такой базы будет утверждать Кабмин отдельным положением.

Ранее в офисе президента заявили о создании кандидатского резерва для госслужбы. Так у Зеленского хотят решить вопрос "новых лиц" во власти. В резерв войдут главные кандидаты, участвовавшие в конкурсах на госдолжности.

Напомним, ранее в Раде назвали имя первого кандидата на пост главы НБУ после отставки Смолия.

Также мы писали, что Зеленский заставил нардепа Юлию Яцык взять самоотвод в конкурсном отборе в комиссию по ГБР.