В Полтаве неизвестные бросили гранату в офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом в пятницу, 3 июля, написал народный депутат Верховной Рады от этой политической силы Илья Кива.

"В офис партии ОПЗЖ в Полтаве только, что представители националистических групп бросили гранату", - сообщил нардеп.

На видео, которое опубликовал Кива, запечатлен офис уже после взрыва - в помещении достаточно много дыма, частично осыпался потолок.

Напомним, что недавно социологи из Центра Разумкова опубликовали результаты исследования, согласно которому рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" сильно вырос - до 22%.

Ранее мы писали, что на днях в Киеве прошло шествие "Национального Корпуса" и союзных ему праворадикальных движений, которые выступали за запрет "пророссийских" "Партии Шария" и ОПЗЖ.