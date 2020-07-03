Парламент в первом чтении проголосовал за проект закона №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. Или, как его еще называют, законопроект о "зеленых" тарифах.

Об этом свидетельствует статус документа на сайте Верховной Рады.

Внесенный правительством законопроект поддержали 268 народных депутатов. Также они не поддержали идею сокращения наполовину срока подачи поправок к проекту закона и подготовки ко второму чтению.

Если проект будет принят, то в Украине снизят "зеленые" тарифы для введенных в работу в период с 1 июля 2015 до 31 декабря 2019 года солнечных станций мощностью больше 1 МВт на 15%, а для ветряных с турбинами 2000 кВт – на 7,5%. Также в нем предусмотрены снижения тарифов и для СЭС и ВЭС, не подходящие под названные параметры.

Как писала "Страна", в мае для обеспечения финансовой стабильности украинской энергетики в условиях кризиса правительство планировало пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения. Естественно, в сторону повышения.

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