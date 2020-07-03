Сегодня, 3 июля, стало известно об излечении от коронавируса Елены Зеленский. Первая леди долго лежала с инфекцией и пока не до конца здорова. Жена президента продолжит бороться с пневмонией уже в домашних условиях.

"Страна" рассказывает о болезни и поправке Елены Зеленской, а также как ее инфицирование отразилось на Владимире Зеленском.

Коронавирус Елены Зеленской

О заболевании Елены Зеленской работники Офиса президента сообщили в пятницу 12 июня, ровно три недели назад. Указывалось, что первая леди чувствует себя хорошо, симптомов нет. Ее поместили на амбулаторное лечение, от членов семьи изолировали.

Тесты, которые сдали дети Зеленских Кирилл и Александра, были отрицательными. Так же, как и у главы семьи. В любом случае, по украинским законам президент должен был самоизолироваться. Все дело в том, что инкубационный период коронавируса - 14 дней. Исследования Владимира Зелинского могли бы показать положительный результат позже и он был бы переносчиком заразы.

В Офисе президента плюс-минус раз в неделю сообщали о состоянии здоровья Елены Зеленской. Из одной такой сводки стало известно, что ей диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. А из другой - что в искусственном кислороде она не нуждается.

Также заявлялось, что супруга Зе лечилась антибактериальными средствами - без конкретики, чем именно.

Сегодня появилось сообщение, что сам коронавирус Зеленская победила. А вот двухстороннюю пневмонию она продолжит лечить в домашних условиях. Работники ОП также написали в соцсетях, что первая леди "счастлива снова быть с семьей".

Недосамоизоляция Владимира Зеленского

Три недели назад, спустя несколько часов после обнародования диагноза Елены Зеленский, ее коронавирус стали комментировать в связке с президентом.

Как отмечалось выше, по законодательству Владимир Зеленский как контактное лицо инфицированного человека должен был самоизолироваться на две недели. Но главный санврач Виктор Ляшко выступил с комментарием, которым дал понять, что президенту этот закон не писан.

"Вопрос изоляции президента прописан в постановлении Кабмина. Но нужно понимать, что у него регулярно будут проводить тесты. Это первое лицо, которое принимает решения ключевые для государства, поэтому эпидемиологи могут прописать определенный режим работы, чтобы придерживаясь эпидемической безопасности, продолжать работу и выполнять должностные обязанности", - сказал Ляшко.

Ближе к вечеру нужные законы почитали и в Офисе президента, после выступили с таким решением: "Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности".

В президентском аппарате продолжили: "Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Так же исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, которым президент общается лично, сужается к охране и ближайшим помощникам".

В ОП добавили, что исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями.

Более-менее честно Зеленский соблюдал самоизоляцию две недели. Хотя он продолжал ходить на работу, а для организации этого нужно немалое количество людей. Едва началась третья неделя президент вернулся в привычный режим.

24 июня он вышел к шахтерам из Львовской области, которые бастовали под Офисам президента и требовали погасить перед ними задолженность по зарплате.

На следующий день, 25 июня, он совершил рабочую поездку на затопленное Прикарпатье, где общался с массой людей. В маске он был, но о соблюдении дистанции речь не шла.

Арсен Аваков и Владимир Зеленский на западной Украине 25 июня. Фото: Facebook

А 26 июня Владимир Зеленский был уже на юге страны, в Херсоне. Назвать экстренной эту поездку нельзя даже с натяжкой. Там передали в концессию порт, за чем президент приехал наблюдать. Еще он встретился с местным бизнесом и аграриями, инспектировал строительство разных объектов.

Впрочем, все эти рабочие визиты были совершены по прошествии двух недель. Если по их истечению тест Зелинского на коронавирус показал отрицательный результат, он уже имел право перемещаться по стране.