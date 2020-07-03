Перед тем, как подавать заявление об отставке с должности главы Национального банка Украины, Яков Смолий встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом экс-руководитель финрегулятора заявил в ходе брифинга в пятницу, 3 июля.

"Несколько дней назад у меня была встреча с президентом Украины, где мы обсудили порядок и время, когда я подаю заявление об отставке", - сказал Смолий.

Слова Смолия о встрече с Зеленским с 07:13 Видео: YouTube/ 5 канал

Напомним, в среду, 1 июля, Смолий написал заявление президенту Украины об увольнении по собственному желанию. По его словам, на него уже долгое время осуществляется систематическое политическое давление. Вчера утром Зеленский внес в Раду постановление о снятии Смолия с должности председателя НБУ. Позже в этот же день комитет Рады рекомендовал вынести на рассмотрение парламента его увольнение.

Сегодня Рада 286 голосами "за" отправила Смолия в отставку. Временно исполняющей обязанности главы НБУ стала его заместитель Екатерина Рожкова. О кандидатурах на должность полноценного председателя Нацбанка мы писали в отдельном материале.