В метрополитене Харькова произошла массовая драка. Прямо в вагоне образовалась свалка после требования работников станции к пассажиру надеть защитную маску.

Видео инцидента опубликовал 2 июля Телеграм-канал "Труха Харьков".

Как сказано в комментарии к ролику, услышав замечание, мужчина без маски быстро завелся и принялся "бычиться и драться". Потасовка случилась в поезде, следовавшем по самой старой ветке метро - Холодногорско-Заводской - и длилась, пока состав шел от станции "Холодная гора" до "Южного вокзала".

На записи видно, что в свалке принимает участие спутница нервного пассажира - тоже без маски. В какой-то момент она заявила работнику подземки: "Вы не имеете права указывать, что нам надевать, понятно?"

Как писала "Страна", у многих украинцев карантин уже давно вызывает раздражение и даже агрессию, и дело иногда доходит до рукоприкладства и нарушения приличий. Так, в начале июня в Киеве пассажиры трамвая избили водителя до сотрясения мозга за просьбу надеть маску.

А в мае клиентка столичного отделения "Новой почты" на просьбу надеть маску натянула на голову трусы.