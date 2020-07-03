Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции. Сегодня ее выписали из больницы.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Офиса президента.

Как заявили у Зеленского, его супруга чувствует себя хорошо и "счастлива снова быть с семьей". Однако последствия воспаления легких еще дают о себе знать.

"Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - сказано в посте в соцсети.

Как писала "Страна", о болезни Зеленской стало известно 12 июня. Тогда же сообщалось, что тест на наличие инфекции у главы государства и других членов его семьи показал отрицательный результат.

Мы также рассказывали, что поначалу первая леди чувствовала себя хорошо, но 16 июня ее состояние ухудшилось, и Зеленскую госпитализировали.