Власти Киева намерены снести легендарный книжный рынок "Петровка" к 1 января 2021 года. Вместо него собираются построить торгово-развлекательный центр.

Об этом сообщил активист Владислав Трубицин на своей странице в Facebook. Об этом пишет sud.ua.

Как он рассказал, на основе незаконного решения властей города в 2004 году, новый владелец и администрация рынка кулуарным способом приняли решение о ликвидации рынка "Петровка" до 1 января 2021 года.

По словам представителя инициативной группы защитников книжного рынка Трубицина, "на этом культовом месте, где более 20 лет реализовывался наиболее изысканный и даже антикварный книжный спрос, теперь планируют возвести очередной торгово-развлекательный центр".

Он отметил, что дирекция рынка уведомила предпринимателей, что "бульдозеры за день все снесут, и рынка здесь не будет".

Трубицин также заявил, что книжный рынок — это прежде всего тысячи рабочих мест, уплата налогов в городской бюджет и логистически доступный объект социального значения

В связи с этим инициативная группа защитников "Петровки" начинает борьбу за сохранение крупнейшего в Киеве, Украине и Европе книжного рынка.

Напомним, вчера сообщалось, что в Киеве три года будут ремонтировать станцию метро "Лесная", возле которой появится новый ТРЦ.

Также мы писали, что в Киеве стройка ТРЦ над трамвайной линией "откусила" часть дороги.