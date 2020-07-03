Замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова будет временно исполнять обязанности ушедшего с поста главы финрегулятора Якова Смолия.

Об этом она заявила во время пресс-конференции НБУ в пятницу, 3 июня.

"До назначения нового главы, я, по расписанию должностных обязанностей, буду исполнять обязанности главы Национального банка", - сказала Рожкова.

Она также обратилась к президенту, правительству и политикам с призывом к сотрудничеству, в рамках которого НБУ сможет выполнить все функции, возложенные на этот орган украинским законодательством.

"Для нашей команды "красными линиями" остаются те линии, которые были озвучены главой. Во-первых, независимость НБУ как институции, право Нацбанка принимать решения независимо от политических пожеланий, а только с целью поддержания макрофинансовой стабильности. Это также недопустимость включения печатного станка, недопустимость возврата обанкротившихся банков бывшим владельцам. Это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения", - отметила Рожкова и добавила, что команда НБУ остается работать, чтобы обеспечить "макрофинансовую стабильность".

Слова Рожковой с 03:13. Видео: YouTube/ 5 канал

Напомним, 1 июля Смолий написал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. По его словам, на руководство НБУ оказывается сильное политическое давление. Глава государства передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, а парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал этот документ.

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