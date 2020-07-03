Мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий выступил против приезда паломников на празднование иудейского Нового года Рош Ха-Шана в 2020 году из-за роста заболеваемости коронавирусом-19 и рисков для здоровья жителей города. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Правительство прогнозирует вторую волну коронавирусной пандемии именно на сентябрь. Поэтому я против посещения паломниками нашего города в этом году. Уманчане, но я хочу услышать вас… Я хочу вашей активности, хочу услышать ваше мнение. Все будет решать только община", - сказал Цебрий в своем видеообращении.

Градоначальник призвал жителей Умани оставлять свои комментарии по этому вопросу у него на странице.

Мэр добавил, что в настоящее время ситуация с распространением Covid-19 в Умани управляемая, "но приезд большого количества иностранцев из разных стран может привести к вспышке коронавируса в нашем городе".

"Я сомневаюсь, что паломники, которые изъявили желание посетить наш город, будут иметь справки об отсутствии Covid-19. Я не уверен, что они пройдут обсервацию 14 дней и будут соблюдать все требования адаптивного карантина. Кто возьмет на себя ответственность за здоровье и жизнь уманчан?", - пояснил Цебрий свою позицию.

Напомним, в 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября, в Умань прибыли более 30 тысяч паломников.

Ранее "Страна" писала о том, что Саудовская Аравия не пустит на хадж зарубежных паломников из-за коронавируса.

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