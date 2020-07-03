Вчера СБУ заявила о задержании своего сотрудника – подполковника одесского управления, который якобы вымогал у предпринимателя 250 тысяч долларов за неразглашение информации о суициде народного депутата Валерия Давиденко, которая может ему навредить бизнесмену.

"Страна" выяснила подробности этой истории.

По информации наших источников в СБУ, сотрудники Управления внутренней безопасности спецслужбы задержали подполковника управления "Т" одесского СБУ Юрия Скриля. Офицер якобы вымогал крупную сумму у предпринимателя Евгения Ищенко-Гиллера. Это бывший мэр города Ясиноватая Донецкой области, владелец крупного агрохолдинга из Чернигова B.I.G. Harvest Group.

Предметом вымогательства по мнению УВБ, проводившего оперативные действия, стала некая компрометирующая информация о недавно застрелившемся нардепе Валерии Давиденко, которой якобы располагал Евгений Ищенко-Гиллер. По информации источников "Страны", компромат якобы касается крупных финансовых сделок и личной жизни нардепа.

Именно за неразглашение этой информации у Ищенко-Гиллера, опять же, по версии УВБ СБУ, и требовал деньги подполковник одесского управления СБУ Юрий Скриль. С этого места версия УВБ СБУ становится еще более запутанной и загадочной.

По версии УВБ СБУ Юрию Скрилю якобы стало известно содержание компромата, который находился у Евгения Ищенко-Гиллера и он решил этим воспользоваться. Но прямым вымогательством денег за компромат, занимался не сам подполковник Скриль. А его знакомый – одесский предприниматель и общественник Вячеслав Кропанцев, который числится в электронных реестрах учредителем десятка частных предприятий.

Одессит Вячеслав Кропанцев известен несколькими скандальными историями в бизнес-разборках, в том числе на промышленном рынке "7 километр". В бизнес-конфликтах Вячеслав Кропанцев выступал в качестве главы общественной организации "Лига справедливости и закона".

По информации источников "Страны" в СБУ, эта общественная организация имеет определенные контакты с "конторой".

Кропанцев якобы позвонил Ищенко-Гиллеру и озвучил ему сумму взятки в 250 тысяч долларов, за которую факт существования у Ищенко – Гиллера компрометирующей информации на погибшего нардепа не будет предан огласке.

В свою очередь, Евгений Ищенко-Гиллер заявил о вымогательстве в Управление внутренней безопасности СБУ, которое начало оперативную разработку Юрия Скриля.

Однако на момент предъявления подозрения Скрилю, у сотрудников УВБ были лишь косвенные доказательства вины офицера СБУ – запись телефонных переговоров между Вячеславом Кропанцевым и Евгением Ищенко-Гиллером. Кропанцев говорил от имени подполковника СБУ Юрия Скриля, и угрожая предпринимателю оглаской существования компромата, требовал денег у Евгения Ищенко-Гиллера.

По версии УВБ СБУ, Вячеслав Кропанцев и трое его помощников действовали по указаниям Скриля. Однако это еще нужно будет доказать. Не исключено, что сам Скриль будет настаивать, что Кропанцов - это провокатор и "торпеда", который специально его "подставил" по заданию неких сил.

По информации "Страны", во время обыска в служебном кабинете подполковника Юрия Скриля было изъято несколько стволов – газовых и сигнальных пистолетов. Впрочем, это оружие там хранилось в качестве вещественных доказательств, после нескольких операций по раскрытию банд торговцев оружием, которые переделывали сигнальные и газовые стволы в боевые. А дома у офицера изъяли официально зарегистрированное охотничье ружье.

Сегодня суд должен определить подполковнику СБУ Юрию Скрилю меру пресечения. Офицеру СБУ предъявлено подозрение по ст.189 УК Украины – вымогательство в составе организованной группы в особо крупных размерах.

Напомним, тело депутата от группы "Доверие" Валерия Давиденко было найдено 23 мая в его собственном офиса.

По версии полиции он покончил жизнь самоубийством.

"Страна" анализировала все версии.