Трансформация собора Святой Софии в мечеть является внутренним делом Турции, поэтому другие государства не должны в него вмешиваться.

Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин, передает "Интерфакс" в понедельник, 13 июля.

"Мы исходим из того, что речь идет о внутренних делах Турции, в которые ни мы, ни другие не должны вмешиваться", - заявил Вершинин.

При этом он отметил, что собор имеет важное значение "с точки зрения мировой культуры и цивилизации".

Напомним, 10 июля Государственный совет Турции отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софьи (Святой Софии). Таким образом зданию вернули статус мечети.

Собор Святой Софии был возведен императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя. В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщалось, сегодня Всемирный совет церквей попросил Эрдогана не делать из собора мечеть.