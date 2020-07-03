Президент России Владимир Путин пошутил по поводу американских дипломатов, которые вывесили флаг ЛГБТ на здание посольства США в Москве. По мнению российского лидера, этот жест "кое-что" говорит об американских работниках дипмиссии.

Об этом он заявил во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию Российской Федерации.

Так, сенатор Алексей Пушков доложил президенту РФ о том, что в рамках месяца прайда, посольство США в Москве вывесило провокационную, с точки зрения законодательства России, символику - радужный флаг ЛГБТ-сообщества. При чем сделано это было в день начала голосования по поправкам в Конституцию - 25 июня.

"В здании этом кто работает?", - спросил Путин.

Пушков ответил, что американские дипломаты. "Да, они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Не страшно", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что в стране не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по половому признаку, сексуальной ориентации или национальным признакам.

"У нас позиция понятная, я считаю и много раз об этом говорил, хочу еще раз подчеркнуть - в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда такого в России не было и не будет никогда", - сказал президент РФ.

По его словам, российское законодательство позволяет совершеннолетним гражданам самостоятельно выбрать "судьбу".

"Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо - вот мы против чего", - заявил Путин и добавил, что именно для этого в России ранее был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Во время этой встречи также высказалась представитель общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" Екатерина Лахова. Она, обращаясь к президенту РФ, просила поручить Роскомнадзору установить контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе. Так, она отметила, что "пропаганды не должно быть, но у нас рекламные щиты вывешивают радужные, красивые цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Это косвенно, но заставляет привыкать детей к тому цвету, флагу, который вывешивался на данном посольстве".

Видео: YouTube/ Политика сегодня

Ранее мы писали, что украинские ЛГБТ-активисты проводили виртуальный Марш равенства, в ходе которого им удалось вывесить радужный флаг на памятник "Родина-мать" в Киеве.

Также "Страна сообщала, что бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун призвала украинцев принять культуру гей-отношений, воспринимать гомосексуальные семьи так же нормально, как они воспринимают гетеросексуальные пары.