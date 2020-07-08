Сегодня, 8 июля, отмечается День семьи, любви и верности. Он приурочен ко дню памяти святых супругов Петра и Февронии - покровителей христианского брака. По мотивам их удивительной судьбы и появилась крылатая фраза, которой завершаются сказки: "Жили они счастливо и умерли в один день".

Цветочный символ праздника - ромашки. В эту пору года ними усеяны поля и сады. Белоснежная ромашка символизирует чистоту чувств. Так что ломать голову, каким букетом удивить любимую, не придется.

"Страна" рассказывает историю этого светлого праздника и публикует красочные поздравления, которые можно отправить по смс.

Как День Петра и Февронии стал Днем семьи, любви и верности

Петр был Муромский князем, на престол заступил в 1203 году. Занял пост он будучи больным уже несколько лет. Ему была диагностирована проказа. Во сне мужчина увидел, что излечить его могла лишь крестьянка Феврония.

Князь нашел ее и пообещал жениться после своего исцеления. Проказа отступила, но князь Петр своего слова не сдержал. Болезнь вернулась. Феврония с помощью трав вновь поставила его на ноги. И тогда князь уже взял ее в жены.

Местные жители выступили против княгини-крестьянки. Но князь не отрекся от нее. Наоборот он покинул пост, вместе с супругой уплыл на реке и они стали жить простой жизнью, без званий и почестей.

После этого в Муроме начались тяжелые времена - многие хотели занять престол. В гонке за властью некоторые погибли. В результате бояре созвали совет, на котором решили восстановить Петра в должность князя. Он согласился на это, но только если люди примут и Февронию. Вскоре она стала любимицей местных жителей.

Святые Феврония и Петр Муромские в преклонном возрасте

Всю жизнь Петр и Феврония жили в любви и согласии, не ссорились, не изменяли, уважали и поддерживали друга друга. Будучи пожилыми, они ушли в монахи с именами Давид и Евфросиния и жили в разных монастырях. Там они молили Бога, чтобы умереть в один день. Себя они завещали похоронить в одном гробу с тонкой перегородкой.

В итоге их мечта осуществилась. Петр и Феврония скончались в один день и час - 8 июля (по новому стилю) 1228 года. В честь святых и во имя их светлого чувства и отмечается сегодня и отмечается День семьи, любви и верности.

Мощи Петра и Февронии почивают в храме Святой Троицы в Муроме (Владимирская область России).

Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме. Фото: Пересвет

Православные христиане съезжаются туда из разных стран, чтобы преклониться. Неудивительно, что главная просьба, с которой к ним обращаются верующие к мощам - это счастливая семейная жизнь.

Мощи Петра и Февронии. Фото с сайта АГН Москва

Поздравления с Днем семьи, любви и верности

"Страна" поздравляет читателей с Днем семьи, любви и верности!

Желаем вам и вашим близким благополучия, взаимопонимания, терпения, здоровья. Помните: вместе с самыми близкими можно пережить любые невзгоды, но пусть они встречаются на пути как можно реже.

Тем, кто еще не встретил любимого человека, желаем вскоре обрести свое счастье. Это произойдет непременно!

Ниже мы публикуем открытки, картинки, гифки, анимацию - самые разные поздравления с Днем семьи, любви и верности на любой вкус, в том числе православные и прикольные.