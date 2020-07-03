Сегодня на Голосеевском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием мотоциклиста. По предварительной информации, водитель байка скончался на месте.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Как отмечается, детали происшествия уточняются. На месте работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Напомним, вчера в четверг, 3 июля, в Польше на трассе возле города Богуславице в Силезском воеводстве столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Авария произошла в 13:49 по местному времени на автодороге №1. В автобусе находились около 40 граждан Украины.

Как стало известно сегодня, по данным украинского Министерства иностранных дел, в результате ДТП с автобусом в Польше пострадал 31 человек, 4 - в тяжелом состоянии.