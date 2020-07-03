На внеочередном заседании Верховной Рады в пятницу, 3 июля, депутаты приняли решение об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева.

Отставку главы АМКУ Терентьева, назначенного еще при Порошенко, Рада приняла минимальным числом голосов - 226.

Отметим, что "Слуга народа" за отставку Терентьева дал всего 183 голоса. Решение вытянули за счет ОПЗЖ, групп "Доверие" и частично "За будущее" (6 голосов).

"С Терентьевым вообще интересная история. Сначала он написал заявление на отставку (якобы из-за конфликта с президентом по табачному рынку). Это заявление оперативно рассмотрел комитет и одобрил. А потом Терентьев вдруг написал ещё одно заявление с отзывом предыдущего. Но его Рада уже во внимание не приняла и проголосовала за отставку", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Отмечается, что Терентьев установил хорошие отношения с Коломойским, Ахметовым и Пинчуком, но это не помогло ему во время голосования в Раде.

"А потому их люди в Раде (не все, но многие) голосовали против. В частности, не голосовал Палица и большая часть группы "За будущее". Но это ему не помогло. Отставка Терентьева органично вписывается в стратегию Зе-команды по вылавливанию старых кадров и назначению своих людей на ключевые посты. Особенно на такой хлебный пост, как глава Антимонопольного комитета", - сказано в сообщении.

"Страна" ранее писала о том, что Рада на внеочередном заседании 3 июля отправила главу НБУ Смолия в отставку.

Напомним, еще в августе 2019 год глава АМКУ Терентьев предложил Зеленскому уволить всех членов комитета, кроме себя.

Также "Страна" разбиралась, что в прошлом году удержало Терентьева на посту и по каким схемам он зарабатывал.