В Верховной Раде приняли в целом проект постановления № 3721 о проведении торжественного заседания парламента по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. За соответствующее решение проголосовали 349 нардепов.

Трансляцию заседания ВРУ в пятницу, 3 июля, опубликовала "Страна".

"Это было примером того, как люди с разными взглядами смогли объединиться в этом сессионном зале. Это был уникальный момент единения", — сказал нардеп Сергей Соболев, присутствовавший при одобрении документа в 1990 году.

Ранее первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук предложил провести торжественное заседание парламента 16 июля, в день принятия декларации о государственном суверенитете, и позвать нардепов, которые принимали в этом участие.

Как известно, 16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР голосами 355 депутатов, выполняя волю украинского народа к построению свободного независимого государства, одобрил судьбоносный документ — Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Она состоит из 10 разделов. В разделе об экономической самостоятельности провозглашалось, что "земля, ее недра, воздушное пространство, водные и другие природные ресурсы являются собственностью украинского народа, т.е. граждан всех национальностей Украины".

Напомним, сегодня Рада провела внеочередное заседание. В ходе него парламент одобрил отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия.