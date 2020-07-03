Председатель правления ОАО НОТУ Зураб Аласания обозвал журналистку телекомпании "Эра-медиа" "шавкой" после того, как она попыталась задать ему вопрос, почему закрыли программу "Доброе утро, Страна!".

Мы хотим услышать, почему нашу программу закрывают? Я могу за вами идти хотите", - спрашивала журналистка на бегу пытавшегося уйти от нее Аласанию.

"Шавки, бл@!" - ответил чиновник.

После этого инцидента, который попал на видео, журналисты телекомпании требуют поставить вопрос о целесообразности занятия Зурабом Аласанией должности председателя правления Общественного и по результатам рассмотрения - освободить его от занимаемой должности. Об этом говорится в обращении телекомпании "Эра-медиа" к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания и Наблюдательном совете ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Напомним, как сообщили в НОТУ, с 11 июля текущего года в связи с окончанием договора о размещении в эфире телеканала UA:ПЕРШИЙ утренняя программа "Доброе утро, страна!" прекращает выход в эфир.

Журналисты и коллектив в качестве главной причины закрытия программы называют выход в эфир новости о скандале и фактах международной коррупции, а также государственной измены со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также мы сообщали, что в Запорожье сотрудники Общественного вышли на акцию протеста против сокращения регионального вещания.