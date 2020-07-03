Власти Харькова распорядились ужесточить карантинные меры в городе из-за ухудшения показателей заболеваемости Covid-19.

Решение было принято на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 3 июля, передает depo Харьков.

Так, карантин в Харькове усилен следующими ограничительными мерами:

заведения общественного питания могут работать до 22:00

кафе, рестораны и бары не могут принимать гостей, если площадь заведения меньше 50 кв. м. и у него нет летней площадки

запрещается проведение массовых мероприятий с аудиторией более 10 человек

работа кинотеатров ограничена

При этом, какие именно ограничения будут в работе кинотеатров, пока не известно. Члены комиссии приняли решение об усилении карантина единогласно.

Стоит отметить, что по данным областного лабораторного центра, в Харьковской области существует негативная тенденция по показателю динамики заболеваемости. Если нормативный критерий составляет 10%, то регион имеет 16,31%. За сутки в Харьковской области было выявлено 48 случаев коронавируса.

Напомним, что в прошлом месяце в Харьковской области коронавирусный карантин был продлен до 31 июля из-за роста заболеваемости.

Ранее мы писали, что Харьковская областная клиническая инфекционная больница не справляется с нагрузкой из-за коронавируса.