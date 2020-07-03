В Организации Объединенных Наций установили личности сотрудников, которые занимались сексом в служебной машине и благодаря которым ООН попала в скандал. В их отношении уже ведется служебное расследование, их могут вернуть на родину и отстранить от участия в миротворческих операциях ООН.

Об этом сообщает BBC.

Так, видео, на котором один из сотрудников занимается сексом в служебном авто, были обнародованы в сети. В момент, когда был снят ролик, мужчины находились в автомобиле с маркировкой ООН на главной улице у набережной Тель-Авива.

In Tel Aviv, Isreal, a couple were caught on camera having sex in a marked United Nations 4x4 SUV.

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The #UN staff are on a peacekeeping mission in Isreal. The scene of the video is HaYarkon Street. pic.twitter.com/CjmohJ56Xj — Oyo Gist (@oyogist) June 27, 2020

Один из них - представитель ООН по надзору за перемирием на Ближнем Востоке - сидел на заднем сидении машины, на нем сидела женщина в красном платье. На переднем сидении авто был пассажир.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, ведется расследование был ли это секс за деньги. Также мужчина назвал подобное поведение "отвратительным", напомнив, что в организации придерживаются строгой политики против сексуальных нарушений со стороны сотрудников.

Напомним, в апреле прошлого года сотрудницы Microsoft рассказали свои истории о сексуальных домогательствах и дискриминации на работе.

Также мы писали о том, как 94-летнего экс-президента Франции обвинили в сексуальном домогательствах.