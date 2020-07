В Организации Объединенных Наций установили личности сотрудников, которые занимались сексом в служебной машине и благодаря которым ООН попала в скандал. В их отношении уже ведется служебное расследование, их могут вернуть на родину и отстранить от участия в миротворческих операциях ООН.

Об этом сообщает BBC.

Так, видео, на котором один из сотрудников занимается сексом в служебном авто, были обнародованы в сети. В момент, когда был снят ролик, мужчины находились в автомобиле с маркировкой ООН на главной улице у набережной Тель-Авива.

In Tel Aviv, Isreal, a couple were caught on camera having sex in a marked United Nations 4x4 SUV.

The #UN staff are on a peacekeeping mission in Isreal. The scene of the video is HaYarkon Street. pic.twitter.com/CjmohJ56Xj