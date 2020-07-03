Представители "Укртрансбезпекы" вместе с правоохранителями за сутки проверили 6,6 тыс. грузовиков на допустимый вес, в результате чего были выписаны штрафы на 1,7 млн гривен.

Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 3 июля.

По его словам, в Николаевской области было зафиксировано три попытки передвижения перегруженных фур в объезд пунктов габаритно-весового контроля.

"Формула "здесь строят – там разрушают" не сработает. Как мы можем восстановить и построить украинские дороги, если грузовики тут же разрушают новые и добивают старые трассы? Нужно коммуницировать с компаниями и тщательно контролировать передвижение грузовиков", – подчеркнул президент.

По информации Нацполиции, каждый второй грузовик едет с перегрузом. Больше всего таких случаев зафиксировано в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Кроме того, правоохранители сообщили, что уже устанавливаются камеры для наблюдения за процессом проверок.

Напомним, в середине июня президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу несоблюдения фурами габаритно-весовых норм на украинских дорогах. По словам главы страны, каждая вторая фура, которая ездит по украинским дорогам, перегружена.

Уже на следующий день Кабмин запретил фурам днем въезжать в города во время жары.