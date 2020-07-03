Пункт пропуска "Будомеж-Грушев" на границе с Польшей возобновит работу 6 июля. Фото: Facebook/ Державна прикордонна служба України

С понедельника, 6 июня, на границе с Польшей начнет работать еще один автомобильный пункт пропуска - "Будомеж-Грушев".

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины. 

Решение открыть пункт пропуска связано с тем, что польские пограничники проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности возобновить движение в со своей стороны.

"Указанный пункт пропуска возобновляет свою работу с 01:00 (время киевское) понедельника, 6 июля", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что кроме указанного, на границе с Польшей работают такие пункты пропуска: 

  • "Краковец" - "Корчевая",
  • "Рава-Русская" - "Гребенное",
  • "Ягодин" - "Дорогуск",
  • "Шегини" - "Медика".

С 6 июля откроется пункт Будомеж-Грушев. Скриншот: Facebook Госпогранслужбы

Напомним, Украина открыла все пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой. "Страна" писала о том, кого и как пускают в страну.

Также мы писали, что на украино-венгерской границе открылись все пункты пропуска

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