Михаил Ефремов заключен под домашний арест до 9 августа. Фото: Twitter/ kpru

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что Михаил Ефремов не признает своей вины в смертельном ДТП и заявила, что адвокат артиста вызывает у нее много вопросов странной линией защиты.

Об этом Собчак написала в своем телеграм-канале.

"Как я понимаю от информированного источника, адвокат Ефремова решил построить защиту на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулем в момент аварии",- пишет телеведущая.

Собчак предположила, что защита Ефремова хочет, чтобы обвинение сначала доказало, что именно артист управлял автомобилем.

"Без комментариев. Адвокат Ефремова у меня давно вызывал много вопросов",- заявила Собчак.

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На ее пост ответил телеведущий "России 1" Евгений Попов, по информации которого, защита будет настаивать на неисправности автомобиля.

"Там другая история. Тоже жульническая. Якобы машина "отзывная", неисправность, о которой Ефремова не уведомили", - написал телеведущий.

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Новую стратегию защиты заключенного под домашний арест актера Михаила Ефремова прокомментировал и адвокат погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский. 

"Насколько я понимаю, было сказано господином Ефремовым, что виновата машина. Но я смотрел экспертизу, которая была сделана, экспертиза говорит, что машина - в полном порядке. Остается второй вариант, что господин Ефремов машиной не управлял, несмотря на все записи, которые я видел. Очевидно, машиной тогда управляли марсиане или нечистая сила. В таком случае, эту коллизию может разрешить только суд", - заявил двокат потерпевшей стороны, которого цитирует телеграм-канал LIFE SHOT.

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Напомним, 8 июня внедорожник Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Сам артист не пострадал. После аварии он расхаживал по дороге и был настолько пьян, что казалось, не понимает, что происходит.

Ранее "Страна" сообщала, почему Ефремов сел за руль и попал в ДТП. Как отметил его адвокат, актеру позвонил некий друг из Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу в Москве и находятся в тяжелом состоянии.

 

 

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