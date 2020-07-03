Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В частности, лидеры стран обсудили дело украинского военнослужащего Виталия Маркива.

Об этом в пятницу, 3 июля, информирует Офис президента (ОП).

Сообщается, что Зеленский поблагодарил Конте и правительство Италии за предоставление гуманитарной помощи для борьбы с наводнениями на Западной Украине.

"Предоставленное Италией оборудование поможет нам быстрее справиться с ликвидацией последствий стихии и восстановить пострадавшую инфраструктуру Прикарпатья. Спасибо за оперативность принятия вашего решения и доставку в Украину гуманитарной помощи", - заявил Владимир Зеленский.

В свою очередь глава итальянского Кабмина поблагодарил украинских коллег за направление врачей, которые помогали европейской стране бороться с эпидемией коронавируса. Собеседники также обменялись мнениями о ситуации в Украине и Италии с преодолением последствий пандемии коронавируса. Кроме того, премьер-министр Италии пожелал скорейшего выздоровления первой леди Елене Зеленской.

В ОП отметили, что лидеры стран выразили надежду на восстановление регулярного авиасообщения между двумя государствами в ближайшее время. Конте отметил, что очень ценит украинских туристов. Также стороны выразили надежду на скорое восстановление экономических связей.

Зеленский и Конте также поговорили о ситуации на Донбассе. Украинский президент констатировал слабый прогресс в выполнении договоренностей Парижского саммита в нормандском формате, хотя Украина, по его словам, со своей стороны придерживается всех взятых на себя обязательств. Зеленский поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Глава государства (Зеленский - Ред.) отметил, что надеется на справедливое решение итальянского суда относительно украинского нацгвардийця Виталия Маркива и его скорейшее возвращение в Украину", - сообщил ОП.

Президент Украины также напомнил о приглашении Джузеппе Конте в Украину, а премьер Италии выразил надежду, что этот визит может состояться до конца текущего года.

Напомним, что Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Энди Роккелли недалеко от Славянска в мае 2014 года.

17 мая 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Италию для участия в судебном процессе по делу военнослужащего. Однако это Маркиву никак не помогло и суд приговорил его к 24 годам лишения свободы. Стоит отметить, что нацгвардеец имеет двойное гражданство - итальянское и украинское, потому Италия может не выдавать осужденного украинца.

Тем не менее в начале этого года Верховная Рада выступила с заявлением, в котором осудила итальянскую сторону за несправедливый процесс против Маркива.

Апелляцию Украины по делу нацгвардейца итальянский суд должен был рассмотреть весной 2020 года, однако из-за коронавируса и карантина процесс был фактически заблокирован. Подробнее об истории с Маркивым можно прочитать здесь.