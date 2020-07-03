Новая Конституция РФ с поправками, за которые россияне проголосовали на референдуме, вступит в силу с завтрашнего дня, 4 июля.

Об этом свидетельствует указ президента России Владимира Путина, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Текст обновленной конституции будет опубликован на государственном портале, отвечать за это будет Федеральная служба охраны.

Указ Путина о поправках к конституции. Фото: publication.pravo.gov.ru

Напомним, в России с 25 июля проходил "марафон" голосования по поправкам к конституции. Люди могли приходить на избирательные участки на протяжении недели - до 1 июля. Поправки предусматривают, в числе прочего, обнуление президентских сроков Путина.

"Страна" подробно писала, как Россия Конституцию поменяла и какие два сценария теперь есть у Украины.

Также мы сообщали о том, что в Кремле референдум по правкам конституции назвали триумфом.