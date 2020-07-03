В сети появилась запись разговора между киевским руфером Григорием Кириленко, который известен под псевдонимом Mustang Wanted и мужчиной, голос которого похож на голос мэра Киева Виталия Кличко.

Аудиозапись разговора опубликовал YouTube-канал Skrypin.ua.

Конфликт произошел на Пешеходном мосту. Первым о нем сообщил журналист телеканала "Исландия" Сергей Гришин. По его словам, на место выехали две патрульные машины, после чего на мосту находился Кличко с неизвестными лицами.

Часть разговора руферу удалось записать на диктофон. На записи слышно, как человек с голосом, похожим на голос Виталия Кличко, обзывает руфера долбо@бом и обещает "рихтовать творческих людей". Также фигурируют такие фразы: "Ты создаешь мне проблемы", "Конечно, когда такие долбо@бы, как ты тут лазят", "Когда человек начинает быковать, у нас на улице прочищали мозги".

Также Кличко заявил, что руфера "нужно в армию послать", однако тот отметил, что участвовал в АТО и был в Донецком аэропорту и Широкино.

В конце беседы прибывших впоследствии полицейских Кличко попросил прочитать руферу лекцию, чтобы тому в следующий раз не хотелось лазить.

Mustang Wanted (Григорий Кириленко, настоящее имя Павел Геннадьевич Ушивец) — украинский руфер, сын музыканта, рок-исполнителя собственных песен Геши (Геннадия) Ушивца. Известен выполнением экстремальных трюков на ловкость и равновесие, сложность которых заключается, прежде всего, в том, что выполняет он их на высоте — на крышах зданий и сооружений, в любую погоду и практически без обеспечения своей безопасности. Многие его трюки были засняты на видео и опубликованы на YouTube.

Напомним, осенью прошлого года известного украинского руфера Mustang Wanted избили и ограбили охранники стройки.

Также мы писали, что в 2018 году разразился скандал после того, как Руферы без проблем проникли на танковый склад ВСУ, где хранится взрывчатка, и сняли видео.