На заседании в пятницу, 3 июля, в Верховной Раде было создано межфракционное объединение "За демократическую Беларусь", целью которого станет помощь в освещении событий во время президентских выборов в этой стране.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, в объединение вошли депутаты из объединения "За будущее", фракций "Голос" и "Евросолидарность", а также внефракционные нардепы.

Гончаренко заявил о том, что создание объединения связано с грядущими выборами Беларуси, а также репрессиями, которые начались в стране в отношении оппозиции. По мнению нардепа, Украина должна помочь своему соседу встать на европейский путь развития.

"Есть две цели: тактическая и стратегическая. Тактическая - помочь осветить события в Беларуси на президентских выборах для международных организаций и наших стран-партнеров. Стратегическая - помочь Беларуси вернуться на путь европейской интеграции", - написал Гончаренко.

Напомним, в Раде прошлой осенью появилось депутатское объединение "За Кубань". Его задачей провозглашалось "возвращение в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", а руководителем был Гончаренко.

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