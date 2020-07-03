Европейская комиссия предоставила условное разрешение на продажу лекарства "Ремдесивир", сделав его первым разрешенным препаратом ЕС для лечения пациентов с Covid-19.

Соответствующее заявление размещено на сайте Европейской комиссии.



Как сообщается, данное разрешение было выдано по ускоренной процедуре. "Поэтому данные о Remsidivir были оценены в исключительно короткие сроки с помощью процедуры быстрой проверки, подхода, который используется во время чрезвычайных ситуаций в здравоохранении", - пояснили в Еврокомиссии.

Напомним, ранее Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало использовать препарат "Ремдесивир" для борьбы с коронавирусом.

Вчера мы сообщали, что США скупили практически все мировые запасы (около 90%) этого препарата. Эксперты в области здравоохранения встревожены такими односторонними действиями страны и их возможными последствиями.

Также мы писали, что что "Ремдесивир" включили в протокол лечения больных коронавирусом в Украине. Как заявлял глава Минздрава Максим Степанов, его будут применять в случае, если состояние больного будет тяжелым или критическим.