Житель Луцка представлялся членом британской организации "Группы Ротшильда" и предлагал за 200 тысяч долларов содействие в получении должности в Кабмине Украины и причисление к закрытой "группе масонов". Соискатель обещанных им благ готов был заплатить указанную сумму и даже написал заявление на вступление в "группу масонов". Однако что-то пошло не так и злоумышленника задержали при получении денег. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Основатель и председатель Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную схему вымогательства средств за якобы помощь в назначении на руководящие должности в высших органах государственной власти Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленник представлялся от имени британской организации "Группы Ротшильда", применял психологические манипуляции и легко входил в доверие к потерпевшим. На схеме ему удалось заработать более 1,5 миллиона долларов.

Стоит отметить, что среди изъятого у задержанного заявление потерпевшего о вступлении в закрытую "группу Масонов", перстень "печать Масонов" и, собственно, 200 000 долларов.

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