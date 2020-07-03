Верховная Рада одобрила отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия. Соответствующий проект постановления №3772 поддержали 286 народных депутатов.

Решение было принято на заседании парламента в пятницу, 3 июля.

Распределение по фракциям:

"Слуга народа" - 211;

ОПЗЖ - 22;

"Батькивщина" - 13;

Группа "За будущее" - 17;

Группа "Доверие" - 18;

внефракционные - 5.

По проекту постановления "Об освобождении Смолия Я. В. от должности Председателя Национального банка Украины" в Верховной Раде докладывали представитель президента Украины Руслан Стефанчук и глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Также в сессионном зале Рады выступил сам Смолий, который объяснил, почему он написал заявление об отставке.

"Давление (политическое - Ред.) это антоним для эффективного диалога. Разговор, где один говорит об экономике и финансах, а другой только слышит свои политические интересы, обречен на поражение. Означает моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет. Это протест, это сигнал, предупреждение, это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - сказал уже бывший глава Нацбанка.

По его словам, сейчас в НБУ работают "тысячи высококлассных профессионалов", которые помогают сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность

"Однако крайне важно, чтобы их работе прекратили мешать. Чтобы президент, правительство и политики наладили эффективное взаимодействие с НБУ", - добавил Смолий. После его речи парламентарии поддержали отставку главы финансового регулятора.

Напомним, 1 июля Смолий написал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. По его словам, на руководство НБУ оказывается сильное политическое давление. Глава государства передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, а парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.

Как мы сообщали ранее, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия выступил за то, чтобы народные избранники удовлетворили желание Смолия уволиться с поста главы НБУ.