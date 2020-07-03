На объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания с 19 июня провели более 19 тысяч проверок. При этом количество инспекций растет с каждым днем, а за последние три дня их осуществили более 12 тыс.

Об этом говорилось на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским с участием представителей правительства и правоохранительных органов по предотвращению распространения коронавируса, передает Офис президента в пятницу, 3 июня.

Согласно результатам проверки за три дня выявлено 2788 нарушений, за которые составлены протоколы и предписания.

"Люди устали и расслабились, но бизнесы, которые зарабатывают, должны нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения", – сказал глава государства.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на Закарпатье и Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с увеличением заболевших и заполнением больниц.

Напомним, в конце июня в Офисе президента анонсировали усиленные проверки за соблюдением карантина в транспорте и заведениях общепита.

Ранее в Госпродпотребслужбе сообщили, что каждый четвертый бизнес нарушает правила карантина.