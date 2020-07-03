После отставки премьер-министра Франции Эдуара Филиппа президент страны Эммануэль Макрон назначил нового главу правительства. Им стал Жан Кастекс, который до этого был заместителем руководителя его администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Отметим, что 55-летний Жан Кастекс в апреле этого года стал ответственным за координацию выхода Франции из карантина, введенного из-за коронавируса. За год до этого он был назначен президентом Национального спортивного агентства и занимался подготовкой к проведению в Париже Олимпиады 2024 года.

Теперь Кастекс должен сформировать новое правительство, так как старое в полном составе подало в отставку вместе с Эдуаром Филиппом.

Члены старого кабинета продолжат выполнение своих обязанностей до назначения новых министров.

Напомним, Эдуар Филипп занимал должность премьер-министра Франции с 2017 года. Он разделял с президентом удар "желтых жилетов", коронавирусной пандемии и крайне непопулярной пенсионной реформы.