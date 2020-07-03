Вероятность возвращения "ДНР" в состав Украины равна нулю. Об этом заявил "глава" самопровозглашенной "республики" Денис Пушилин. Его слова приводит радиостанция "Говорит Москва".

"Нам чужда русофобская и неонацистская идеология Украины, у нас другое отношение к нравственным нормам, традициям, историческим ценностям. Будущее Донбасса связано с Россией. Сегодня мы нацелены на усиление интеграционных процессов с Российской Федерацией, перспективы возврата в состав Украины равны нулю", - заявил Пушилин.

Также он утверждает, что Украина сама демонстрирует, что не собирается идти на мирное урегулирование конфликта.

Напомним, Москва требует от Киева до 6 июля предоставить проект по особому статусу Донбасса.

Также мы сообщали, что более 80% украинцев считают, что власть провалила мир на Донбассе и посадки коррупционеров.