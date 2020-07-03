Власти Швеции продлили запрет на въезд в Евросоюз через территорию страны до 31 августа.

Об этом в пятницу, 3 июля, информирует пресс-служба посольства Швеции.

"Решение принято в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Цель запрета на въезд, как и раньше, - снизить распространение вируса SARS-CoV-2 и уменьшить вспышка Covid-19", - говорится в сообщении.

В свою очередь правительство отметило, что запрет на въезд в Швецию не касается граждан Евросоюза, лиц с видом на жительство в Швеции и членов их семей, вне зависимости от цели поездки. Ранее власти заявляли, что въезд для определенных путешественников должен быть с целью возвращения домой. Теперь эта норма отменена.

Кроме того, в Швецию могут попасть медики, пограничники, сезонные работники, студенты и люди, у которых есть особые причины на въезд в страну.

Стоит отметить, что данное ограничение не касается списка из 14 стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз с 1 июля. Украины в этом списке нет.

О том, какие страны открыли въезд для украинских туристов, мы писали в отдельном материале.