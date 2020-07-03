Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell совместно запустили 4G-интернет на восьми станциях киевского метрополитена. До этого жители столицы наслаждались скоростным интернетом только на станции "Академгородок".

Об этом идет речь в совместном пресс-релизе операторов.

Так, скоростной интернет работает на таких станциях метро в Киеве:

"Житомирская",

"Святошин",

"Героев Днепра",

"Минская",

"Оболонь",

"Сырец",

"Дорогожичи",

"Лукьяновская",

"Академгородок" (было раньше").

Мэр столицы Виталий Кличко вместе с тройкой операторов презентовал сегодня работу мобильного интернета 4G.

"Проект сложный и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения. Объемы работы большие. Но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке", - сказал он.

Он также добавил, что развитие сети 4G стало возможным благодаря ранее заключенному договору между операторами и КП "Киевский метрополитен".

Как отмечается, на следующем этапе 4G будет запущен еще на 14 станциях:

"Университет",

"Театральная",

"Крещатик",

"Контрактовая площадь",

"Почтовая площадь",

"Площадь Независимости",

"Площадь Льва Толстого",

"Олимпийская",

"Дворец Украина",

"Львовская Брама" (проектируемая станция),

"Золотые Ворота",

"Дворец спорта",

"Кловская",

"Печерская".

Напомним, в августе 2019 год мобильные операторы и "Хуавей Украина" пообещали полностью покрыть 4G интернетом метрополитен Киева до конца текущего года.

Также мы писали, что в Украине в 2020 году может появиться мобильный интернет 5G.