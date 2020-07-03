Мэр Кличко анонсировал запуск 4G интернета на станциях столичного метро. Фото: kiev.klichko

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell совместно запустили 4G-интернет на восьми станциях киевского метрополитена. До этого жители столицы наслаждались скоростным интернетом только на станции "Академгородок".

Об этом идет речь в совместном пресс-релизе операторов.

Так, скоростной интернет работает на таких станциях метро в Киеве:

  • "Житомирская",
  • "Святошин",
  • "Героев Днепра",
  • "Минская",
  • "Оболонь",
  • "Сырец",
  • "Дорогожичи",
  • "Лукьяновская",
  • "Академгородок" (было раньше").

Мэр столицы Виталий Кличко вместе с тройкой операторов презентовал сегодня работу мобильного интернета 4G.

"Проект сложный и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения. Объемы работы большие. Но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке", - сказал он.

Он также добавил, что развитие сети 4G стало возможным благодаря ранее заключенному договору между операторами и КП "Киевский метрополитен".

Как отмечается, на следующем этапе 4G будет запущен еще на 14 станциях:

  • "Университет",
  • "Театральная",
  • "Крещатик",
  • "Контрактовая площадь",
  • "Почтовая площадь",
  • "Площадь Независимости",
  • "Площадь Льва Толстого",
  • "Олимпийская",
  • "Дворец Украина",
  • "Львовская Брама" (проектируемая станция),
  • "Золотые Ворота",
  • "Дворец спорта",
  • "Кловская",
  • "Печерская".

Напомним, в августе 2019 год мобильные операторы и "Хуавей Украина" пообещали полностью покрыть 4G интернетом метрополитен Киева до конца текущего года.

Также мы писали, что в Украине в 2020 году может появиться мобильный интернет 5G

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