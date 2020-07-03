В Киеве еще на 8 станциях метро заработал мобильный интернет 4G. Список
Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell совместно запустили 4G-интернет на восьми станциях киевского метрополитена. До этого жители столицы наслаждались скоростным интернетом только на станции "Академгородок".
Об этом идет речь в совместном пресс-релизе операторов.
Так, скоростной интернет работает на таких станциях метро в Киеве:
- "Житомирская",
- "Святошин",
- "Героев Днепра",
- "Минская",
- "Оболонь",
- "Сырец",
- "Дорогожичи",
- "Лукьяновская",
- "Академгородок" (было раньше").
Мэр столицы Виталий Кличко вместе с тройкой операторов презентовал сегодня работу мобильного интернета 4G.
"Проект сложный и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения. Объемы работы большие. Но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке", - сказал он.
Он также добавил, что развитие сети 4G стало возможным благодаря ранее заключенному договору между операторами и КП "Киевский метрополитен".
Как отмечается, на следующем этапе 4G будет запущен еще на 14 станциях:
- "Университет",
- "Театральная",
- "Крещатик",
- "Контрактовая площадь",
- "Почтовая площадь",
- "Площадь Независимости",
- "Площадь Льва Толстого",
- "Олимпийская",
- "Дворец Украина",
- "Львовская Брама" (проектируемая станция),
- "Золотые Ворота",
- "Дворец спорта",
- "Кловская",
- "Печерская".
Напомним, в августе 2019 год мобильные операторы и "Хуавей Украина" пообещали полностью покрыть 4G интернетом метрополитен Киева до конца текущего года.
Также мы писали, что в Украине в 2020 году может появиться мобильный интернет 5G.