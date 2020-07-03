МВД высказалось в поддержку закона об отмене уголовной ответственности за управление авто в нетрезвом виде, который сегодня был подписан президентом Владимиром Зеленским, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что подписанный президентом документ возвращает ответственность за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях.

"Это обусловлено тем, что процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени по сравнению с документированием факта управления в нетрезвом состоянии при оформлении административного правонарушения. В среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформления занимает всего 2-3 часа", - объяснили в МВД.

В то же время МВД и Нацполиция считают целесообразным за повторное управления транспортным средством в нетрезвом состоянии наказывать не только крупным штрафом, но и административным арестом сроком до 15 суток.

Отмечается, что в 2019 году полицейские оформили и направили в суд 115 000 протоколов об управлении транспортом в состоянии опьянения.

А за 6 месяцев 2020 оформлено уже 67 692 протоколов, что значительно больше, чем на аналогичный период прошлого года.

"Эта статистика свидетельствует, что одного только большого штрафа недостаточно для борьбы с таким общественно опасным явлением, как управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому нужны и другие меры воздействия на тех, кто пренебрегает безопасностью на украинских дорогах", - говорится в сообщении.

Напомним, что проект закона об уголовной ответственности за пьяную езду за рулем был принят еще осенью 2018 года. Он должен был вступить в силу с начала нынешнего года, но Рада отложила его на 6 месяцев, до 1 июля.

Из-за того, что новый закон, отменяющий уголовную ответственность, Зеленский тогда еще не подписал, с 1 июля он вступил в силу. Теперь же он фактически отменен.

Согласно закону, уголовная ответственность касалась не только нетрезвого вождения, но и допуска за руль пьяного водителя, отказа водителя пройти медосмотр на степень опьянения, употребления алкоголя водителем после ДТП.

Согласно законодательству, законы в Украине не имеют обратного действия, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Поэтому те водители, которых задержали на нетрезвом вождении в течение последних двух дней, будут отвечать за преступление по административному законодательству.

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