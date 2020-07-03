Партию "Пропозиция" возглавил чиновник городского совета Днепра Андрей Пыльченко. К политической силы в ближайшее время присоединится мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, известным своим противостоянием с президентом Владимиром Зеленским в мае 2020 года.

О этом стало известно 3 июня на съезде партии "Пропозиция", который проходил в Киеве.

Пыльченко руководит департаментом торговли и рекламы в горсовете Днепра. Также сегодня был избран Совет партии, в который вошли 11 человек. Среди них - городской голова Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Кропивницкого Андрей Райкович.

Пыльченко также рассказал, что в Совет войдут мэр Черновцов Алексей Каспрук, мэр Каховки Андрей Дяченко и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Мы стали первыми, кто сказал власти, что мы думаем о ситуации. Что мы получили? Отсутствие диалога и противостояние. Противостояние в воюющей стране недопустимо. К сожалению, мы верили, что при смене власти, мы будем вместе работать. А власть сейчас решила объявить войну мэрам", - сказал "Стране" Бондаренко.

Мэр Житомира Игорь Сухомлин, отвечая на вопрос "Страны", велись ли переговоры с Геннадием Трухановым, мэром Одессы и Геннадием Кернесом, мэром Харькова о их вступлении в партию, ответил: "Переговоры велись со всеми, но у всех коллег свое видение и мы это уважаем".

Напомним, что 20 мая глава государства Владимир Зеленский раскритиковал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко за то, что тот рано смягчил карантин. Президент сказал, что "за один стол с такими бандитами не сядет", под бандитами имея в виду Бондаренко.

Как мы писали ранее, презентация партии "Пропозиция" состоялась в Киеве в прошлую пятницу, 19 июня. Также "Страна" подробно рассказывала об этом политическом проекте.