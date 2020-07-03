Вокруг "Центрэнерго" закручивается новая интрига. На днях в офисе госкомпании проходило выездное заседание профильного комитета Рады с участием нового руководства госкомпании, представителей Министерства энергетики и народных депутатов.

В повестке дня было два вопроса - текущее состояние дел на "Центрэнерго" и согласование нового законопроекта, который в случае принятие может разблокировать поставки электроэнергии из России и Беларуси (они запрещены, как минимум, до конца карантина).

Заседание проходило в тайном режиме, — рассказал нам глава профсоюза горняков Михаил Волынец (он на нем присутствовал). На него не смогли прорваться даже угольщики, которым "Центрэнерго" задолжала уже порядка миллиарда.

Их вначале, якобы, позвали, посоветовав захватить документы, подтверждающие долги "Центрэнерго". Но накануне совещания были звонки из профильного министерства с просьбой не приходить, — рассказал нам Волынец.

"Страна" узнала, что обсуждали на "Центрэнерго".

"Нет даже туалетной бумаги, а они обсуждают KPI"

По словам Волынца, финансовая ситуация на "Центрэнерго" крайне сложная. "Обсуждали долги за уголь. Госкомпании нечем платить, этот миллиард завис надолго. "Центрэнерго" фактически банкрот, — отмечает Волынец. - Там даже мыла и бумаги в туалетах нет".

Напомним: ранее глава ФГИ Дмитрий Сениченко заявил, что прежнее руководство "Центрэнерго" (оно контролировать окружением Коломойского) скрывает результаты аудита госкомпании. А после того, как на "Центрэнерго" зашел новый руководитель Александр Корчинский, и начался анализ бухгалтерских документов, Сенниченко сообщил, что "Центрэнерго" стоит минус 1,4 миллиарда.

В прошлом году компания получила убытков почти на 2 миллиарда, кроме того, есть кредиторская задолженность порядка 4 млрд гривен. Тем не менее, Сениченко подтвердил планы на приватизацию "Центрэнерго" в 2021 году.

То есть, либо к тому времени Фонд госимущества рассчитывает серьезно улучшить финансовые показатели госкомпании, либо ее продадут за копейки (ранее "Центрэнерго" выставляли на приватизацию за 6 млрд гривен).

Источник "Страны" на энергетическом рынке говорит, что есть два сценария. Либо "Центрэнерго" заберет за долги Коломойский (долги в 4 млрд накоплены в том числе, перед фирмами, которые входят в орбиту влияния олигарха), либо его дешево отдадут под приватизацию Ахметову.

"Кроме Ахметова, компания по-сути никому не нужна. Она хорошо встроится в его бизнес. Скорее всего, именно под него готовят приватизацию", — рассказал наш источник.

По его словам, Коломойскому приватизация "Центрэнерго" даже по бросовой цене неинтересна. "У него другой стиль, он выжимает госкомпании и уходит оттуда, покупать вряд ли будет", — говорит наш источник.

Он также сообщил, что утверждения о том, что из "Центрэнерго" убрали людей Коломойского сильно преувеличены.

"Там остаются его люди, в том числе, на ключевых должностях. И список фирм-поставщиков с десятками прокладок никто пока не чистил. То есть, схемы фактически работают", — говорит нам источник.

При этом риторика о зачистке людей Коломойского на "Центрэнерго" резко поменялась.

Новый руководитель компании Александр Корчинский на недавней пресс-конференции заявил, что вопрос об увольнении топ-менеджмента, которого связывают с олигархом (Владимира Потапенко и Александра Уварова) будет принят после "анализа их эффективности".

"Я думаю, что будет правильно для предприятия разработать некую систему показателей KPI и затем по этим показателям будем оценивать хоть Уварова, хоть любого. Я должен досконально разобраться, какие там показатели и потом принимать решение", — сказал Корчинский.

"Какой может быть KPI у людей, которые загнали некогда прибыльную госкомпаию в огромные убытки, фактически довели до банкротства", — удивляется источник.

Электроэнергия из России в обмен на "Центрэнерго"?

Источник говорит, что на самом деле сейчас идут "торги" — Коломойского просят "по-хорошему" уйти с "Центрэнерго". А в качестве компенсации , якобы, предлагают возобновить поставки электроэнергии из России и Беларуси.

Напомним: ранее на дешевой электроэнергии из РФ "сидели" ферросплавные комбинаты Коломойского, а запрет импорта в начале карантина эксперты расценили как "победу Ахметова".

Но теперь все могут переиграть.

На данный момент есть сразу два новых проекта по рынку электроэнергии. Один подан в Раду Кабмином. Там прописано "временная остановка" экспорта электроэнергии из стран, которые не являются членами Энергетического Сообщества (то есть, России и Беларуси). Как указано в пояснительной записке, это делается для стабилизации ситуации на внутреннем энергорынке.

Но буквально сразу же в парламенте зарегистрировали альтернативный законопроект — №3657-1 (подал "слуга народа" Андрей Жупанин). "Он фактически снимает ограничения на поставки электроэнергии из России и Беларуси, а также существенно расширяет полномочия НКРЭ, на которую имеют сильное влияние люди Коломойского", - говорит Волынец. По его словам, 12 членов профильного комитета поддержали именно этот проект.

По словам руководителя проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, особой роли для нашего рынка российская и белорусская электроэнергия не играют. "Это всего несколько процентов от общего потребления. Российская электроэнергия может стать "страшилкой" для нас разве что с учетом перспектив дальнейшего увеличения ее доли и ценовых игр поставщиков", — говорит Рябцев.

Но при этом для предприятий Коломойского (а это, в первую очередь, энергоемкие феросплавные заводы) дешевая российская электроэнергия сейчас крайне нужна.

К примеру, на недавнем аукционе "Энергоатома", Запорожский и Никопольский ферросплавный были готовы покупать электроэнергию по 90 копеек за киловатт, тогда как "Энергоатом" согласился отпустить ее только до 1,15 гривен. В итоге аукцион не состоялся.

"Еще с прошлого года электроэнергия по цене ниже себестоимости шла на ферросплавные заводы с "Центрэнерго". И пока Коломойскому не дадут альтернативу, в частности, возможность покупать электроэнергию в России, он с "Центрэнерго" не уйдет", - говорит наш источник.