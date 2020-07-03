В Киеве на Троещине полиция задержала мужчину, который расстрелял прохожего. Пострадавший выжил после трех дней в коме.

Об этом сообщает полиция Киева в пятницу, 3 июля.

Как рассказал 33-летний потерпевший, около магазина на улице Оноре де Бальзака у него возник конфликт с наглядно знакомым человеком. После чего злоумышленник достал оружие и осуществил около восьми выстрелов в направлении оппонента.

Пострадавший был доставлен в больницу, где он трое суток пролежал в коме.

На месте преступления полиция провела ряд необходимых первоочередных следственных действий и изъяла видео с камер наблюдения для изучения.

В итоге правонарушитель был задержан у себя дома. В помещении был найден предмет, похожий на пистолет с патронами. Оружие было изъято и направлено на экспертизу.

Нападавшим оказался ранее не судимый киевлянин, 1976 года рождения.

Фигуранту объявлено о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове пьяный мужчина вышел из леса и начал расстреливать компанию с детьми. Есть погибший.

Также мы писали, что в Одессе дачник расстрелял компанию молодежи, которая собралась отметить день рождения.