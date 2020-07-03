Находящийся под домашним арестом из-за совершения смертельного ДТП российский артист Михаил Ефремов заявил о том, что не виновен в аварии. Об этом сообщил адвокат актера Эльман Пашаев, передает Москва 24.

"Более подробнее ничего пояснять не буду - это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", - не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", - объяснил представитель защиты.

Напомним, 8 июня внедорожник Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Сам артист не пострадал. После аварии он расхаживал по дороге и был настолько пьян, что казалось, не понимает, что происходит.

Ранее "Страна" сообщала, почему Ефремов сел за руль и попал в ДТП. Как отметил его адвокат, актеру позвонил некий друг из Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу в Москве и находятся в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что ранее адвокат опроверг версию, согласно которой артист выпил из-за признания дочери Анны Марии в том, что она - небинарная персона и у нее есть девушка.