Организаторы ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии (YES), который должен был пройти 10-12 сентября, перенесли мероприятие на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Об этом в пятницу, 3 июля, информирует пресс-служба YES.

"YES и Фонд Виктора Пинчука сохраняют свою преданность миссии: интегрировать Украину в мир и обеспечить ей надлежащую роль в международной повестке дня. Встреча YES в 2021 году снова станет мощной дискуссионной площадкой в Украине, что поддерживает изменения в стране и развитие сетей сторонников новой Украины по всему миру", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что основателем YES является украинский олигарх Виктор Пинчук. С 2004 года по 2013 год ежегодный форум проходил в Ливадийском дворце в Ялте. После аннексии Крыма встречи перенесли в Киев.

Напомним, что на форум в разные года приезжали знаменитости, бизнесмены и политики со всего мира. Так, в 2016 году на YES выступал актер Кевин Спейси.

А в прошлом сентябре, в последний день работы форума Ялтинской европейской стратегии (YES), его посетили голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер. Они встретились с Владимиром и Еленой Зеленскими.