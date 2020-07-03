Одесский радикал Сергей Стерненко, которого Апелляционный суд оставил под домашним арестом из-за подозрений в умышленном убийстве человека, прокомментировал это несправедливое, по его мнению, решение.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Судебное решение было написано еще до начала судебного процесса. Они вынесли неправомерное решение и постановили его именем Украины. Они сейчас представляют государство, они выполняют политический заказ Ирины Венедиктовой, Арсена Авакова и Владимира Зеленского. Если они нарушают наши права, судят меня за то, что я не умер, если они думают, что вот так можно вести себя с нами, топтать нашу честь и достоинство, я скажу, что к черту такое государство, к черту их всех",- заявил Стерненко, после чего вернулся в зал суда.

Сегодня Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию защиты радикала Сергея Стерненко на меру пресечения, которую ранее избрал Шевченковский суд.

Напомним, 11 июня Сергей Стерненко получил подозрение от СБУ по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия). Его подозревают в преступлениях, которые он совершил в 2018 году. Тогда радикал догнал Ивана Кузнецова, с которым у него перед этим произошла стычка, и убил его ударом ножа в грудь.

Досудебное расследование в отношении Стерненко СБУ завершила 26 июня.