Экс-и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что Наталья Усатенко, девушка радикала Сергея Стерненко, работает ее пресс-секретарем.

Такое заявление она сделала после сегодняшнего заседания Киевского апелляционного суда, который оставил без изменений меру пресечения убившему человека радикалу.

Напомним, сегодня, 3 июля, Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию защиты Стерненко, на меру пресечения. Предыдущее решение оставили без изменений. Он остается под домашним арестом. "Страна" вела онлайн-трансляцию происходящего.

Стоит отметить, что девушка радикала Наталья Усатенко прославилась тем, что вела стрим-трансляцию с места смерти Ивана Кузнецова, которого зарезал Стерненко. Также "Страна" писала, как ее задержали одесские патрульные полицейские на автомобиле, который находился в розыске.

Также мы сообщали, что Супрун вместе с девушкой Стерненко поддерживали экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна на недавнем суде. Омельяна подозревали по делу о совершении незаконных действий, вследствие которых государственный бюджет недополучил 30,5 миллионов гривен.