Сегодня и завтра в Берлине пройдет встреча представителей Нормандского формата по Донбассу.

В столицу Германии от Украины полетели глава ОП Андрей Ермак и министр оккупированных территорий Алексей Резников. Владимира Путина будет представлять замглавы его администрации Дмитрий Козак.

Стороны обсудят исполнение решений декабрьского саммита "четверки".

Кроме того, как выяснили немецкие СМИ, Москва везет на эту встречу довольно жесткие условия по срокам для особого статуса Донбасса. В Кремле до 6 июля ждут предложений Киева о внесении соответствующих изменений в Конституцию.

Правда, украинские власти ранее отказывались менять основной закон под Минские соглашения.

К чему приведет новое требование РФ и почему оно прозвучало сейчас - разбиралась "Страна".

Московские условия

В день визита "нормандских" эмиссаров немецкое издание Spiegel опубликовало выдержки из рабочего документа российской делегации. Материал называется "Московские условия".

В нем говорится, что Россия до 6 июля - то есть уже через три дня - ждет от Украины проекта изменений в Конституцию, которые касаются особого статуса Донбасса. Внести их туда обязался еще Порошенко, подписав Минские соглашения.

Правда, с тех пор ничего на этом направлении сделано не было. Попытка вписать особый статус в переходные положения основного закона летом 2015 года прошла только первое чтение. Тогда под Радой произошли столкновения и четверо нацгвардейцев погибли от броска гранаты.

Впрочем, если бы даже удалось завершить начатое, то в Конституции бы появился один абзац о том, что статус Донбасса регулируется отдельным законом. Который Рада уже приняла в 2014 году и заморозила до выборов на территориях ОРДЛО.

Такой закон можно в любое время отменить. Поэтому представители РФ и "республик" в Минской группе заявили, что в Конституцию надо вносить более развернутое описание того, каким должен быть особый статус.

Именно о таком проекте изменений и говорится, судя по всему, в рабочем документе делегации во главе с Дмитрием Козаком. Также там указывается еще одно условие с граничной датой в 6-е июля: предоставление Киевом и "ЛДРН" списков пленных на обмен.

Какая санкция за неисполнение этих условий - еще непонятно. То есть пока это не ультиматум, но явно настойчивое требование - с целью, видимо, согласовать эту дату и с европейскими партнерами, чтобы совместно поставить Украине дедлайн.

Украина и особый статус Донбасса

То, что у Киева свое видение автономии ОРДЛО, известно давно. Украина против предоставления "ДНР" и "ЛНР" каких-либо особых прав, тем более - закрепленных в Конституции. И эта позиция озвучивается открыто всеми представителями власти - и прошлой, и нынешней.

Другое дело, что есть минский процесс, из которого Украина не выходит. Минские соглашения же четко гласят, что особый статус Донбасса нужно закреплять в нашей Конституции - причем только после согласования с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Это написано настолько однозначно, что других толкований там просто нет. Однако Киев до сих пор игнорировал согласование любых законов на Трехсторонней контактной группе (это делается в рамках специальной политической подгруппы).

Исключением стала "формула Штайнмайера", которая вводит особый статус Донбасса в первый день выборов на территориях ОРДЛО. Украина поддержала формулу в сентябре и обязалась имплементировать ее в закон об особом статусе. Чего пока не произошло.

Одним из камней преткновения в Киеве называют необходимость согласования норм украинского законодательства с сепаратистами - хотя других представителей ОРДЛО в Минске просто нет.

Чтобы обойти этот момент на Банковой после назначения Ермака на пост главы ОП придумали два способа.

Первым был Консультативный совет - совещательный орган при Трехсторонней группе, куда бы вошли представители как Украины, так и неподконтрольных территорий. Создать его договорились даже в письменном виде - однако после митингов националистов (к слову, немногочисленных) под Офисом президента решили не создавать.

Как оправдывался потом Ермак - позвать в совет планировали не сепаратистов, а неких других представителей ОРДЛО, не замешанных в конфликте с Украиной. Причем совершенно проукраинских. Во что верилось крайне слабо: ведь другие стороны Минска-2 согласовали создание Совета - вряд ли для того, чтобы сделать его "проукраинским".

После провала идеи Консультативного совета последовал второй способ формально исполнить требование Минска. В украинскую делегацию ввели двух промадайдановских журналистов, которые до 2014 года работали в Донецке - Сергея Гармаша и Дениса Казанского.

Их Киев назначил "представителями Донбасса" в одностороннем порядке - не спросив даже у жителей данного региона. Или хотя бы у переселенцев.

Организовать их голосование труда бы не составило, и в этом случае Казанский и Гармаш вряд ли бы имели шансы попасть в Минск. Оба являются сторонниками "партии войны" и более того - яростными критиками Минских соглашений, которые вроде бы теперь поставлены блюсти.

Но у Ермака сочли, что формально требование Минска-2 исполнено. И в конце июня глава Офиса президента даже заявил, что с "представителями" уже начали согласовывать правки в закон об особом статусе Донбасса, куда хотели вставить "формулу Штайнмайера".

Разумеется, формат "тихо сам с собою" энтузиазма среди остальных членов ТКГ не вызвал. Поскольку был уже очень явной профанацией - даже на фоне саботажа, который происходил ранее.

Тем более, что все это происходило на фоне других проблем: обострения на фронте, отказа Украины согласовывать новые участки для разведения войск, меняться пленными - всего того, о чем договорились в Париже еще в декабре 2019 года.

Что, видимо, и вызвало ужесточении позиции РФ и появлении граничной даты, когда Украина, по мнению России, должна сдвинуть дело с мертвой точки.

Чем обернется "ультиматум" РФ?

6 июля наступает через три дня. Уже поэтому срок явно невыполним для Киева, который затягивал невыгодные для себя процессы на годы. И вряд ли за три дня "выкатит" изменения в Конституцию - тем более, что Зеленский официально от них отрекся.

Да и само появление таких проектов от имени Украины в Минске - пусть даже без намерений их принимать - немедленно вызовет новый майдан от националистов и сторонников Порошенко. То есть Банковая на это не пойдет.

Вывод отсюда следует простой - если Россия действительно ставит Украине столь короткий дедлайн, то явно не надеется, что Киев бросится его исполнять.

По всей вероятности российская сторона предлагает эту дату в качестве "печки", от которой можно танцевать - с чего-то же нужно начинать торги. Чтобы, к примеру, в ходе диалога с Украиной, Францией и Германией выйти на какой-то новый дедлайн, который поддежало бы большинство участников переговоров.

Если же Украина от привязки к срокам откажется, то выставит себя недоговороспособным партнером на берлинской встрече. А согласится - то возьмет на себя обязательства, которые впоследствии сама не захочет выполнять. И опять покажет Европе, кто срывает минский процесс.

В общем достаточно понятная информационно-дипломатическая история.

При этом вряд ли "ультиматум" РФ - это пролог для выхода из Минских соглашений, которые сама же Россия и продвигает. Скорее это способ перевести работу ТКГ в более конструктивное русло. А при невозможности - показать, кто именно срывает мирный процесс.