Сегодня отмечают народный праздник Ивана Купала, который совпадает с церковным днем рождества Иоанна Крестителя. Раньше на Купала отмечали день летнего солнцестояния (21 июня), но в связи с переходом на Григорианский календарь, все сместилось на две недели.

Традиции Ивана Купалы

В этот день молодежь собиралась, чтобы прыгать через костер, девушки плели венки и пускали их по воде, загадывая на суженного. Ночью полагалось не спать и веселиться до рассвета, чтобы потом искупаться в росе или реке. Также считалось, что единственную ночь в год можно найти цвет папоротника, который поможет видеть сокровища под землей и разговаривать с животными. По древнему поверью, Купала - олицетворение сил природы, поэтому в этот день наиболее всего почитали воду и солнце.

Считалось, что вода в праздник, как и огонь, наделяется целебной силой. Поэтому многие обряды проводили с целью задобрить две эти стихии. Девушки заготавливали душистые травы - их использовали в народной медицине.

В быту существовало поверье, что на Купалу нельзя занимать и одалживать деньги, чтобы семья оставалась богатой. Неотъемлемой частью праздника были гадания.

Поздравления и открытки на Ивана Купала

Публикуем некоторые открытки с пожеланиями, которые можно отправить своим близким 7 июля:

Пусть праздник подарит новые впечатления, идеи и мечты,

Пусть наполнит этот летний день идеями и подарит веселое настроение!

Считается, что в праздник Ивана Купала завеса между миром людей и духов пропадает, стираются все грани и исполняются самые сокровенные желания! Желаю в этот удивительный день найти гармонию в чувствах и эмоциях!

Желаю в праздник найти цветок папоротника. Пусть жизнь играет яркими красками!

Пусть на Ивана Купала в сердце поселится любовь, в душе - радость, а на лице улыбка!

Бодрых купальских праздников! Желаю укрепить здоровье, быть активным и веселым, защитить дом собранным венком душистых трав.

Не нужно грустить, если цветок папоротника не удалось найти - пусть день будет веселым и беззаботным!

В День Ивана Купала друзьям и знакомым желают поскорее найти цветок папоротника. Я желаю тебе не искать этот цветок счастья! Потому что единственный, кто приносит в мою жизнь радость, счастье и благополучие - это ты

Сегодня желания загадывайте, колдуйте и ворожите,

В реке сколь угодно купайтесь и жизнью наслаждайтесь!

Желаю даже в современный век - с ума сводить и быть красивее всех коллег. С днем Ивана Купала всех подружек.

Пусть день Купала подарит любовь страстную и жгучую,

Которую не смогли бы загасить быстрые и студеные реки.