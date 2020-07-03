Подозреваемый в получении крупной взятки экс-губернатор Кировоградской области Андрей Балонь выйдет из СИЗО на волю, поскольку за него в полном объеме был внесен залог. Сумма залога составила 10,1 миллиона гривен.

Об этом заявила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Алеся Чемерис, как передает LIGA.

Также был внесен залог и за другого фигуранта дела о взятках, Сергея Шевченко, который руководил патронатной службой Кировоградской облгосадминистрации. Сумма этого залога - 5 миллионов гривен.

Напомним, что 8 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА.

Андрей Балонь - бывший руководитель следственного управления МВД в Полтавской области, бывший заместитель главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева.

25 июня 2020 года детективы НАБУ совместно с сотрудниками СБУ задержали Балоня и Шевченко во время получения ими части взятки, общая сумма которой составляла 1,8 млн грн.

26 июня президент Владимир Зеленский принял решение об отставке Балоня с должности главы Кировоградской ОГА.

26 июня Балоню и Шевченко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. На следующий день суд отправил подозреваемых под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога.